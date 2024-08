Mille et cent baisers

Le chant d'amour lui-même, chez Catulle, importe autant que les amours qu'il chante. Le poète proclame en effet avec virtuosité son amour de la poésie et fustigent ceux qui l'entravent ou la malmènent. Aussi avons-nous choisi parmi ce livre de cent seize poèmes une cinquantaine de pièces célébrant ces passions dans ce qu'elles ont de plus pur comme de plus trivial. Nous avons privilégié ces textes pour laisser parler le désir de Catulle et entretenir chez le lecteur celui de goûter ces vers uniques dans la littérature latine, signés par l'un des plus grands lyriques romains.