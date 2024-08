Qui est donc Mata, cette femme qui marche pieds nus dans les rues d'une grande ville de Nouvelle-Zélande ? Comment en est-elle venue à mener cette vie d'errance ? Et qui est cette autre femme qui lui ressemble tant et qui un jour, depuis la vitre d'un bus qui passe, croise son regard et la reconnaît ? Ce livre raconte les destins singuliers de trois cousines. Mata, fille d'une mère m?ori et d'un père blanc, placée dans un orphelinat et privée de tout contact avec sa famille et sa propre culture ; Makareta, celle qui rejette à la dernière minute le mariage arrangé qui devait permettre de réunir des terres ancestrales ; Missy, qui prend sa place et devient le coeur de la famille. Entre les soubresauts de la Seconde Guerre mondiale et la renaissance m?ori des années 1970, ces trois femmes passeront leur vie à se chercher et à tracer leur chemin dans un monde en mutation.