Que brûle la nuit

Un amour étudiant, fêtes et défaite. Victor aime l'architecture du Nord, la dureté de ses briques rouges, la froideur de son ciel gris, la frénésie de ses fêtes. Par-dessus tout, il aime la liberté que lui offrent les rues lilloises lorsqu'il y déambule tard la nuit, tôt le matin. Il oscille entre les amis et les études, jusqu'à sa rencontre avec Fleure. Rien ne les prédestine à s'entendre. Là où elle apprécie la quiétude, il cherche le tapage des discussions enflammées. Mais, à travers elle, Victor croit percevoir l'émergence de la passion - et peut-être l'illusion d'un apaisement.