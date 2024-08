Bande de héros

Soirée d'été, dans les années 80 , dans une ville de province . Dans les rues désertes et sous la chaleur des après-midi passés autour d'un lac ou d'une table de jardin, des amis se retrouvent. Archétypes de leur génération fière, désabusée et mélancolique, ils se tiennent au seuil de l'âge adulte , redoutant la bascule. Alors que la fête bat son plein , entre deux verres de gin-ananas et deux bouffées de Camel, ils s'interrogent : que faire de leur vie ? Partir ou rester ? Le temps s'étire et pourtant il faut choisir . C'est le dernier été avant l'inventaire. Dans ce roman d'une nuit et d'un demi-siècle, ciselé au scalpel d'un style ironique et tendre , c'est une génération gâtée, celle des futurs " boomers ", qui se regarde dans le miroir de ses occasions manquées . Un dernier verre pour la route. Un dernier disque avant que l'aube ne se lève comme un rappel à l'ordre...