Cherche et trouve la poire géante

Une déclinaison ludique et amusante de La Poire géante ! Alors qu'ils pêchent, Mitcho et Sébastian trouvent une bouteille contenant une graine. Ils plantent la graine et elle donne une poire géante ! Les deux amis s'embarquent dans une aventure extraordinaire où se croisent pirates cruels, monstre marin... et poire géante !