Aux ventres des femmes

"Les ventres des femmes racontent des histoires qu'aucun livre n'ose raconter". Shahrazade naît dans un pays de la Péninsule arabique, d'un père boucher, qui la considère comme " un corps inachevé " parce que fille, et d'une mère soumise et humiliée, parce qu'incapable de donner un fils à son mari. Elle grandit dans un quotidien étouffant, corseté par les interdits d'une société traditionnelle, hypocrite et violemment patriarcale. Ses moindres faits et gestes sont surveillés par sa grand-mère, qui sous couvert de religion, s'érige en gardienne de la vertu et défend avec ardeur ses intérêts et ceux de son fils. Pour autant, Shahrazade refuse très tôt de subir la loi des hommes et se révolte contre le destin de génitrice et de femme au foyer qu'on lui assigne. Quel peut être son avenir dans cette société ultraconservatrice ? Comment s'affranchir de la domination masculine et assumer ouvertement son identité sans craindre pour sa vie ?