Dans les montagnes, au coeur de la forêt où rôdent encore les loups, se niche le hameau de Jakobsleiter. La vie y est rude et la nature impitoyable. Surtout pour la jeune Rebekka qui rêve de s'enfuir très loin. Puis, un jour, elle disparaît soudainement. Ce n'est pas la première femme engloutie par cette région hostile sans laisser la moindre traces. Pourtant, seule Smilla, stagiaire au journal local, est convaincue qu'un tueur en série rôde dans la région, peut-être celui-là même qui lui a enlevé sa meilleure amie il y a dix ans. Envers et contre tous, elle est prête à faire voler en éclats les sombres secrets enfouis au plus profond des montagnes et des grottes millénaires. Quel mystère se cache derrière la communauté isolée de Jakobsleiter ? Y-a-t' il un lien entre ces disparitions ? Un mensonge, maintes fois répété, peut-il devenir la vérité ? Mystérieux et inquiétant, Les Enfants loups est un thriller implacable dans une nature sauvage et authentique.