Rien c'est quelque chose ? Questions d'enfants et réponses

" Thich Nhat Hanh nous montre l ´étroite relation entre la paix individuelle et la paix sur terre. " Le dalaï-lama Pourquoi est-ce que le monde existe ? Pourquoi y a-t-il des jours où tout va bien et des jours où rien ne va ? Comment reconnaître un véritable ami ? La méditation, c'est quoi, au juste ? Autant de questions que la philosophie bouddhiste peut éclairer. Elle invite les enfants à être plus attentifs à leurs sensations, au monde qui les entoure. Surtout, elle leur apprend à développer la compassion.