Les journalistes ne choisissent pas toujours leurs sujets. C'est avec beaucoup d'appréhension que Simon Fichet accepte d'accompagner un collègue pour suivre deux chasseurs de tornades français aux Etats-Unis, dans la dangereuse Tornado Alley. S'ensuivent douze jours de traque d'un phénomène monstrueux, aussi imprévisible que mortel, au milieu de paysages désertiques, de champs de pétrole et de fermes industrielles. Pour approcher le vortex dont ils rêvent, ils devront parcourir plusieurs milliers de kilomètres, traverser des tempêtes, rouler sous la foudre et la grêle et, par-dessus tout, surmonter leurs angoisses.