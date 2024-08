Le voleur d'art. Une histoire d'amour et de crimes

Un gentleman cambrioleur agit avec habileté et classe, sans jamais recourir à la violence, guidé par un certain sens de l'honneur. Pendant sept ans, Stéphane Breitwieser, originaire de Mulhouse, a commis près de 250 vols dans des musées français, suisses et belges, en plein jour, au nez et à la barbe des gardiens et des visiteurs. Ses attributs : un grand manteau et un couteau suisse. La valeur totale des oeuvres volées entre 1995 et 2001 a été estimée à plusieurs dizaines de millions d'euros. Alors comment a-t-il réussi ces vols en série sans se faire prendre pendant si longtemps ? Il lui aura fallu beaucoup de sang-froid, pas mal de créativité et une bonne dose de passion.