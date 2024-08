"Dix ans que je me persuade que c'est ça la belle vie : la liberté sauvage plutôt que la sécurité sage. J'ai bien essayé d'en vivre une autre, je n'ai pas réussi. Le constat est le même qu'avant : si je ne suis pas foutu de faire autre chose, il va bien falloir que je sois un artiste". Raphaël s'est donné deux ans pour réussir dans la musique et, après des mois de galère, le succès rapplique enfin. Les scènes parisiennes mythiques, les plus grands festivals, les disques d'or et de platine : l'ascension est fulgurante. Mais le succès a cela de particulier qu'il rend aveugle aux fêlures. Et lorsque le groupe se sépare vient le temps de la remise en question. Comment envisager la suite de sa carrière artistique quand on est désormais seul maître à bord ? Comment affronter le deuil, les amours mouvementés et la paternité quand on a perdu tous ses repères ? Le Dernier sur la piste est le récit intime et sans faux-semblants d'une vie en accéléré. Celle d'un artiste qui raconte, avec fureur, nostalgie et sensualité, une génération qui fait et fuit tout à l'excès. A propos de l'auteur Raphaël Zaoui est chanteur et compositeur. Admiré pour son art affûté de la provoc, il forme avec la chanteuse Adé le groupe Therapie Taxi. Depuis 2021, il s'est lancé dans une carrière solo.