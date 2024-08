Clément Heinisch avait vingt et un ans quand, à l'été 1998, il est parti avec son ami Jacques dans l'objectif d'aller jusqu'en Asie centrale, admirer en particulier les merveilles de Boukhara et Samarcande. Voyageant le plus légèrement possible et le plus souvent en auto-stop, ils ont traversé la France puis l'Italie pour rejoindre le Nord de la Grèce en ferry, rouler jusqu'à Istanbul et aboutir à Van, non loin de l'Iran, avant de rebrousser chemin. "Le Livre de la route vers l'Est" rend compte de leurs aventures narrées dans un style comique de bonimenteur. Le lecteur suit ainsi deux jeunes hommes enthousiastes et avides de rencontres qui passent de surprises en déconvenues avec une certaine grâce. Mais ce récit s'avère être aussi la célébration d'un mode de voyage : l'auto-stop, élevé ici au rang d'art de vivre.