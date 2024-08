Le silence des ogres

"On ne pleure pas les gens qui nous abandonnent. On les idéalise. On les hait. On les enterre vivants en nous". C'est l'histoire d'une fille de dix-neuf ans qui rencontre son père pour la première fois. C'est l'histoire d'une fille de vingthuit ans qui choisit de ne plus le revoir. C'est l'histoire d'une fille de quarante-huit ans qui, alors qu'elle commence une relation amoureuse, vacille en entendant un inconnu prononcer le prénom de son père. Pourquoi ne se parlent-ils plus ? Elle a oublié. Dans ce roman intense et poétique conçu comme un jeu de piste autour de la mémoire et des mots, Sandrine Roudeix interroge la construction d'une fille sans père. De son écriture précise et à fleur de peau, elle explore le vide, le manque, les blancs que comble l'imaginaire, mais aussi le besoin de filiation à l'âge adulte et le défi pour une femme de trouver sa place.