Adam Fier travaille avec son père, brillant homme d'affaires et esthète au tempérament volcanique, qui a créé une marque de meubles de luxe. A quarante ans, pourtant, il traverse une crise existentielle et ressent le besoin d'enquêter sur la mort de son grand-père, Georges, dont l'assassinat à Alger en 1957 demeure un mystère. Quels secrets découvrira Adam en fouillant dans les photos, les documents d'archives, dans la mémoire douloureuse de la guerre d'Algérie ? Un jour, il n'y aura plus de pères raconte le cheminement d'un homme qui se plonge dans son passé avec cette question qui le hante : quels souvenirs léguera-t-il à son fils ? Dans ce premier roman, David Frèche interroge les ombres de l'Histoire et les silences et non-dits qui se transmettent de génération en génération. Ancien élève de Harvard et entrepreneur franco-britannique, David Frèche est également le fondateur du "Prix Méduse" ; il contribue à plusieurs revues et journaux.