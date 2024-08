Mon amie Léno. Le roman de la vie héroïque d'Hélène Boucher

Réussir vite, et totalement. Voler pour être libre ! Je t'ai toujours appelée Léno, mais pour les autres tu es Hélène Boucher, une aviatrice au destin fulgurant et tragique. Nous nous sommes rencontrées au collège, en 1918. A une époque où le mariage était la seule perspective pour les femmes, tu voulais réussir par toi-même, " vite, et totalement ". Ton destin, ce serait de voler ! Pour exister dans ce milieu réservé aux hommes, tu as battu tous les records : raids, haute voltige, record mondial d'altitude, records mondiaux de vitesse... Ton histoire héroïque, c'est moi, Dolly van Dongen, qui la raconte ici. Ton amie qui ne t'a jamais oubliée.