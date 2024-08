Travancore, côte de Malabar, 1900. Une fillette monte à bord d'un bateau qui la conduit à la cérémonie de son mariage. Son futur époux est un bon parti, mais elle découvre bientôt que sa famille est frappée d'une étrange malédiction : à chaque nouvelle génération, au moins une personne meurt noyée - ironie du sort particulièrement cruelle dans cette région du Kerala où l'eau est omniprésente, modelant la terre en un entrelacs de lagons et de lacs, accompagnant les existences de son chant feutré, reliant toute chose dans le temps et dans l'espace. Au cours de sa longue et extraordinaire vie, tandis que sa famille évolue au gré des naissances et des disparitions, elle connaîtra la joie du grand amour, la douleur de pertes irréparables, et sera témoin des transformations majeures de son pays. Jusqu'à l'arrivée d'une petite-fille qui porte son nom et qui, cherchant à son tour à élucider cette malédiction mystérieuse, fait une découverte bouleversante. Evocation lumineuse d'une Inde révolue et sublime évocation du passage du temps, Le Pacte de l'eau est un livre-monde qui, à travers les existences pétries de joies, de triomphes et d'épreuves qu'il dépeint, explore toutes les facettes de l'expérience humaine.