Cerbère, dernier village français avant l'Espagne. Dans cette ville-frontière, il ne reste de la Belle Epoque que l'hôtel du Rayon Vert, fiché comme un Titanic au coeur de la gare. De sa terrasse qui surplombe la mer, les clients guettent le salut furtif du soleil de feu avant que la nuit ne tombe. C'est ce décor, à la fois mythique et irréel, que Franck Pavloff, infatigable voyageur littéraire, a choisi pour son nouveau roman. On y croise une photographe globe-trotteuse, un violoniste revendiquant l'héritage du poète Antonio Machado, une jeune femme à peine libérée de prison, le fantôme de Walter Benjamin, le libraire de Collioure, le responsable du poste d'aiguillage et sa fille trapéziste, qui aide les migrants de passage à Cerbère... Que sont-ils venus y chercher, tous, sinon leur propre vérité, faite de rêves et d'espérance ? Un grand texte qui appelle à la paix et à la fraternité dans nos mondes embrasés.