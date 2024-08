Silence me mord

Furieusement déglinguée, la vie de C., addict aux drogues et aux sexes, est une récréation permanente entre expériences extrêmes et dérapages hilarants ; mais il doit sa survie à l'apprentissage affectif qu'il réserve à son père. Servi par une écriture impétueuse, ce roman est un coup de folie dans la littérature belge : culotté, sincère et poignant.