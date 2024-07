Le chagrin moderne

PEPLP2024 – Alors qu'il prend la route des vacances, Paul est saisi d'une irrépressible envie de fuir sa vie, quitte à abandonner sa femme, que pourtant il aime, et leur petit garçon sur une aire d'autoroute. Cet humoriste belge, après avoir connu un début de succès, a vu sa carrière s'effondrer brutalement le soir où il a tenté, déguisé en arbre, un sketch engagé sur le réchauffement climatique. Aujourd'hui, son sens de l'humour l'a déserté et il ne peut plus faire semblant : quelque chose ne va pas. Est-ce lui qui ne tourne pas rond ? La société ? Le monde ? Le road-trip en voiture sera le siège d'une introspection aussi drôle que désespérée, aiguisée par des rencontres avec d'autres voyageurs en proie au même "chagrin moderne". Avec beaucoup d'esprit, Quentin Jardon met en scène les aventures picaresques de Paul et, ce faisant, définit les contours du mal du siècle d'une certaine jeunesse occidentale.