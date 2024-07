PEPLP2024 –

Scénariste, Manon est appelée sur le tournage d’un film qu'elle a écrit. A la suite du retrait d’un financeur, elle a deux jours pour couper une partie du scénario, et pas n’importe laquelle : ses scènes préférées. Très vite, c’est «mission : impossible». Alors que la nuit l’engloutit, Manon part à la rencontre des collaborateurs qui pourraient l’aider, comptant sur ses amitiés complexes et son expérience bancale. L’ellipse qui lui est imposée l’amène peu à peu, et bien malgré elle, à replonger dans la zone trouble – la coupe – qui a marqué sa propre vie.

Course contre la montre, exploration intime des traumatismes d’une jeune femme et de ce qui la fonde en tant qu’écrivain, Coupez ! est une aventure pleine d’auto-dérision et d’éclats noirs, et aussi un coup de projecteur cruel sur la précarité et la solitude de son métier.Née en 1986, Laure Desmazières a grandi à Grenoble.

Scénariste, réalisatrice, influencée par Luis Buñuel, elle a écrit pour les autres avant de réaliser ses propres films, qui évoquent le voyage intérieur d’un personnage traversant une nuit, et souvent aussi, un rêve.

Elle travaille le portrait, aimant interroger le passage douloureux de l’intime au public et appréhender ce qui constitue les liens humains. Elle oscille avec jubilation entre drame et comédie.

Coupez est son premier roman.