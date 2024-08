La ferme du paradis

Robert rencontre Camille, un soir de pluie d'été. Elle l'arrache à sa routine, et à ses fantômes. Ils quittent Paris, descendent vers le Sud où la jeune femme va faire sa saison de maître-nageuse. Ils voudraient s'échapper, oublier, mais le passé remonte, par strates. Derrière Camille se profilent plusieurs femmes de sa famille, qui ont chacune vécu des drames de frontière et d'identité, entre la France et la Suisse. Ca se passe demain. Ca s'est passé hier. L'Histoire est une spirale, les événements reviennent, mais pas à la même place. Imprégné par les lieux, l'auteur écrit un roman en constant mouvement (Paris, le sud de la France entre Nice et Marseille, le Doubs, l'Ajoie, et enfin le lac Léman). Un roman de fuites, de passages, sur fond d'intolérance. Et avant tout, un roman d'amour.