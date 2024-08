"Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige... euh, non, faut pas exagérer. Disons plutôt que sauf les jours de pluie, de vent ou de neige, ils étaient trois à venir s'asseoir sur le banc des vieux cons. L'appellation ne risquait pas de les fâcher, c'était eux qui l'avaient voulue. Même qu'ils avaient pris la précaution de l'écrire à la peinture et en lettres capitales sur toute la longueur du banc, manière de dissuader tout estranger qui oserait s'asseoir là, ce qui aurait pourtant été légitime puisqu'il s'agissait d'un banc public, donc payé par tous et pour tous". Histoires truculentes et anecdotes, des "brèves du Sud" pleines de saveurs : un bijou d'écriture populaire.