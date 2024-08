Iris et Octave. Ou les mésaventures de deux jeunes amants qui se croyaient cosmiques

Après une longue rupture, Iris et Octave décident d'accorder une dernière chance à leur amour. Et c'est dans un petit village des Ardennes belges qu'ils trouvent refuge, le temps de sceller leurs promesses réciproques. Pour combien de temps ? Ils l'ignorent eux-mêmes. Ainsi, perdus entre champs et forêts et entre Meuse et falaises, Iris et Octave se promènent, font les courses, cherchent l'inspiration, ratent le bus, discutent, boivent de déraison, lisent, font l'amour et pleurent abondamment. Mais toute escapade, si champêtre qu'elle soit, n'empêche pas le monde extérieur d'exister. Ce que nos deux amants apprendront à leurs dépens...