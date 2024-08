La mission

A la descente du car, au lieu d'aller rejoindre la ferme où l'Assistance l'a placé, Jacques décide de prendre du bon temps. C'est le 6 juin 1944, son anniversaire, il a dix-sept ans. Il pique une tête dans la rivière. Il ne sait pas nager... une façon de s'y mettre, de vivre. A la sortie de l'eau, des hommes armés l'interpellent et lui apprennent que les Alliés ont débarqué. Jacques se joint aux résistants. Ils tombent dans un traquenard. C'est l'heure des règlements de comptes et les justes vont payer. On les balance à la Gestapo. On les traque pour les massacrer. Jacques s'enfuit. Il perd son talisman mais trouve l'amour... et sa mission. En elle, il met toute sa force, tous ses espoirs, sa loyauté. Malgré la haine et la guerre, il la mènera, par-delà les mers, jusqu'à son terme.