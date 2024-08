Samurai Origines Tome 6 : La voie de la vengeance

Tandis que le Japon se couvre de ténèbres, Koreyasu le père de Takeo se voit confier une ultime mission très secrète par l'empereur. Mais il lui faut faire vite et être plus habile que le traître et ses complices qui, dans l'ombre, poursuivent froidement leur plan machiavélique pour s'emparer du Royaume. Ils sont bien déterminés à tuer quiconque se mettra en travers de leur chemin...