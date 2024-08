J'ai écrit Shabbat Noir pour pouvoir crier. Crier ma peine, ma détresse, ma colère, ma peur, mon âge, mon impuissance, mes rêves, ma judéité, ma révolte, mes disputes avec Dieu, mon besoin de paix... Peut-être que je veux la paix avec beaucoup de naïveté. Peut-être que je veux la paix comme les jeunes qui ne connaissent rien à la vie, comme les artistes perchés, comme les déconnectés de la réalité, comme ceux qui ont été épargnés par la souffrance, qui l'ont vécue d'assez loin pour ne pas disjoncter, comme ceux qui ne connaissent pas assez le monde pour savoir que ça ne marche pas comme ça, que dans la vie ça ne marche jamais comme ça, que c'est trop simple de vouloir la paix, qu'il faut choisir un camp, sinon on lutte dans le vent... Mais je m'en fous, tu vois. L'avantage d'avoir vingt-et-un ans, c'est qu'on peut penser ce qu'on veut, et même le bien, qu'on peut se battre pour toutes les vies, même les petites, qu'on peut lutter pour l'idéal qu'on a dans la tête, même impossible ; on nous le pardonnera.