Je ne veux pas

Une nuit et ses conséquences. Miriam se réveille un matin auprès e son compagnon, des feuilles mortes dans les cheveux. Son. Bébé dort paisiblement à quelques mètres. Hier soir, elle s'est décidée à les quitter le temps d'une soirée pour retrouver sa vie d'avant. Au programme, aller dans un bar avec une amie, danser, s'amuser, rentrer tard. Mais ce matin, quelque chose ne va pas. Des fragments flous de la nuit lui reviennent - et elle ne sait pas comment traiter ces informations. Dans un état d'hébétude, avec de simples instantanées de la soirée, elle parvient à reconstituer progressivement les événements, entraînant le lecteur dans cette quête courageuse. Un roman aussi intense que captivant qui a été salué pour son courage, sa précision et la complexité des questions qu'il soulève.