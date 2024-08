Les oeuvres intérieures

"Le Directeur contemple la cour en silence et il me paraît impossible qu'un tel homme, si posé et réfléchi, puisse être amoral." Gabrielle commence son premier job dans le monde de l'art. Elle dérive avec ravissement dans les galeries labyrinthiques de la fondation qui vient de la recruter, à Paris. La disparition de sa collègue Cécilia, qui ne vient plus au bureau et ne répond plus aux messages, transforme l'atmosphère de légèreté et d'insouciance dans laquelle elle était plongée. Au milieu des oeuvres d'une beauté saisissante, Gabrielle découvre la troublante ambivalence de ses collègues et du Directeur de la Fondation, si amusants et snobs. Ce roman construit avec la grâce et la précision d'un château de cartes convoque images et symboles, peintures et légendes pour dépeindre les rapports de pouvoir dans le monde du travail et leur insidieuse invasion mentale.