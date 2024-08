Ecouter les sirènes

Fille inventée de la Suzanne qui inspira à Leonard Cohen l'une de ses chansons les plus célèbres, Jodie Casterman est une slasheuse ordinaire - dog-sitter / serveuse / actrice occasionnelle - dans l'Amérique de 2016, en pleine ascension trumpienne. Quand son père adoptif, danseur et meilleur ami de sa mère, lui apprend, au seuil de la mort, la vérité sur sa naissance et son père biologique, Jodie décide de prendre la route - de Portland à Los Angeles puis Ludlow, en passant par Albuquerque - en quête d'elle-même.