"Nos vendredis" est un roman choral raconté par Meg, une mère de famille apparemment comblée, qui tente d'échapper au quotidien en écrivant. Un cri qui résonne régulièrement à la tombée du jour lui coupe toute inspiration. En tentant de découvrir son origine, elle explore les environs. Pourquoi ne croise-t-elle plus son voisin Gabin ? Pourquoi personne n'a-t-il jamais nagé dans la plus grande piscine du quartier ? Qu'attend Constance, seule, pendant des heures, une valise à la main ? A qui pense Blanche lorsqu'elle cuisine pour son mari ? Et surtout, qui hurle dans la nuit ? De vendredi en vendredi, de révélation en révélation, Meg découvre que les destins de ses voisins sont bien plus liés qu'il n'y paraît et que le cri, qui emporte tout le quartier dans sa chute, n'y est pas étranger. Avec les secrets qui se dévoilent, l'inspiration revient...