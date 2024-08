Sorry Business

Selon certains experts, les pays ayant de vastes territoires inhabités ont plus de chance d'abriter des criminels car il est beaucoup plus simple pour ces derniers de passer sous les radars de la police... L'Australie, ses plages à perte de vue, ses immenses paysages à couper le souffle, sa nature sauvage quasi inhabitée, Dakota et Winter sont bien décidées à vivre toutes les aventures que peut proposer l'île. A commencer par un trek dans l'Outback, la région quasi désertique du centre, idéal pour les adeptes de sensations fortes. Mais quand la traque commence, les deux soeurs vont découvrir le revers impitoyable de la carte postale...