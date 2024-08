Le sang d'encre. Tome 1

Dans le royaume des Terres-Mêlées, un mal mystérieux frappe la cité de Kaalun : crevasses, gerçures, fissures et écailles recouvrent les corps. Au moindre geste trop brusque, le sang s'écoule, un sang bleu, un sang d'encre. Une épidémie qui frappe au hasard, du plus pauvre au plus riche, du petit mendiant au prince héritier. Olga, fille du peuple et guérisseuse hors pair, est mandatée par le roi pour sauver son fils aîné quel qu'en soit le prix. L'avenir du royaume en dépend car le trône est convoité et de nombreuses familles ne reculeront devant rien pour y asseoir l'un des leurs. Premier tome d'un diptyque qui entremêle fantasy médiévale, fées légendaires, complots et luttes intestines avec une galerie de personnages féminins absolument fascinants.