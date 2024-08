Les vérités parallèles

Arnaud Daguerre est Grand Reporter au Miroir, un hebdo d'investigation. Ses reportages passionnants lui valent les éloges des lecteurs autant que de la profession, qui n'hésite pas à lui décerner le prestigieux prix Albert Londres. Et pourtant. Sa série sur les banlieues ? Il n'a osé interviewer personne. Son reportage en Grèce ? Il n'a pas quitté son hôtel. Son portrait de Julian Assange ? Il ne l'a jamais contacté. Bien trop timide. Et ce depuis toujours, depuis cette enfance rêveuse, quand il parcourait le monde sans quitter sa chambre. Pour ficeler un bon reportage, eh bien c'est pareil : il suffit d'inventer, de broder avec quelques lambeaux de réel. C'est si facile. Mais il y a un prix à payer : la peur d'être démasqué à chaque parution, chaque semaine, cette peur qui vous ronge les entrailles sans répit. D'autant qu'à la rédaction, on s'interroge sur la facilité avec laquelle ce jeune collègue trouve toujours le bon témoin, la bonne histoire...