La Première Guerre mondiale vue par deux ados

La Grande Guerre, racontée par des ados d'aujourd'hui ! Alice, youtubeuse en herbe, passe des vacances tranquilles dans la vieille maison familiale avec son demi-frère Finn. Mais quand ils dénichent au grenier une malle pleine d'objets datant de la Première Guerre mondiale... c'est une véritable enquête qui commence ! Uniforme, masque à gaz, lettres et médailles ont appartenu à leur arrière-arrière-grand-père, Isidore, dont ils ne savent rien... Il n'en fallait pas plus pour piquer la curiosité des deux ados, et les pousser à se plonger dans l'histoire de la Grande Guerre ! Le déroulé du conflit, les grandes batailles, le quotidien des soldats et bien sûr, la place d'Isidore dans tout ça n'auront bientôt plus de secrets pour eux et pour les abonnés d'Alice, à qui ils expliquent toutes leurs trouvailles. C'est parti pour une aventure dans le passé 100 % documentée, afin de tout comprendre sur la Première Guerre mondiale !