Troublemaker Tome 2

S'attirer des ennuis. Shayn a toujours excellé dans ce domaine. Se rapprocher de June était défendu, mais inévitable, et dans le chaos respectif de leurs vies, leur relation semble trop belle pour être vraie. Quand ses mauvaises fréquentations le rattrapent, il doit affronter les conséquences de ses actes et y mettre un terme. Alors, depuis que Shayn s'est éloigné de June pour la protéger, ils agissent comme des étrangers. Mais renoncer à elle s'avère plus compliqué qu'il ne le pensait, et le danger qui les guette s'ajoute désormais à l'interdit de leur relation...