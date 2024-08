Roman de gare

Deux hommes, une gare, un train. Un roman qui part en retard, s'arrête sur les voies et finit en eau de boudin. Deux copains rêvent d'aventure . Se procurent à cet effet un baluchon et deviennent vagabonds. De nuit s'introduisent dans une gare de marchandises , et se cachent dans un train . Ne savent pas quand ils partiront et où ils partiront. Ne savent même pas s'ils partiront. Au petit matin le train s'ébranle. Des jours durant , les deux amis brûlent le dur, comme on dit dans les romans de Jack London , de Kerouac, de Jim Tully. A la différence près qu'ils ne verront pas Sacramento ou les grandes plaines du Wyoming, mais Villeneuve-Saint-Georges , le parc naturel régional du Gâtinais, Pouilly-sur-Loire , Nevers et Clermont-Ferrand... bref, le coeur de la France !