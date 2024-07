La vielle à roue en France. Répertoire et mentalités

Instrument atypique par excellence, la vielle à roue a une histoire riche en rebondissements. Tout mélomane curieux trouvera dans ce livre une évocation de ses temps forts, dans une langue claire et abordable. Au fil de la lecture, il découvrira la façon dont elle est passée au devant de la scène chaque fois qu'une occasion lui a permis de s'exprimer : modes des foires au XVIIIe siècle, intérêt des romantiques pour le « peuple » au XIXe siècle, attachement au folklore à la fin du XIXe siècle et dans les années 1940, renouveau des musiques rurales considérées comme une contre-culture dans les années 1970, moyen de retrouver ses racines à partir des années 1980. Depuis les années 2000, elle a finalement réussi à s'imposer avec son originalité dans tous les milieux musicaux (y compris dans les variétés !). Parvenu à la fin de l'ouvrage, le lecteur réalisera qu'en s'intéressant à la vielle, il a également enrichi ses connaissances non seulement sur le patrimoine, mais aussi sur l'évolution des mentalités.