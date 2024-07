Le coffret du méga atlas des dinosaures. Avec 1 atlas, 40 cartes questions/réponses, 4 dinosaures 3D

La boîte contient un atlas rempli d'informations, 40 cartes avec des questions sur les dinosaures et 4 modèles à construire. Découvre de nombreux faits intéressants sur les dinosaures carnivores, les créatures marines, les grands herbivores qui ont peuplé la Terre et bien d'autres choses encore, expliqués de manière simple et intuitive. Avec des activités amusantes et interactives !