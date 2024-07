Coffret Luxembourg. Débutants/faux débutants/intermédiaires

Coffret cahiers d'exercices Luxembourgeois débutants à intermédiaire Ce coffret réunit deux cahiers d'exercices très pratiques et ludiques accompagnant des apprenants tout au long de leur progression d'un niveau débutants à C1 environ (cadre européen commun de référence pour les langues). Plus de 300 exercices de luxembourgeois à la progression étudiée et sous forme de jeux sont proposés, accompagnés de leurs corrigés et d'une autoévaluation.