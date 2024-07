WordPress et PHP. Apprenez à développer des extensions, coffret de 2 livres, 4e édition

Ces deux livres offrent au lecteur un maximum d'informations sur WordPress et langage PHP pour développer un site web dynamique avec les extensions, les widgets et les thèmes. 1374 pages pour devenir Expert. Des éléments complémentaires sont en téléchargement sur le site www. editions-eni. fr. Un livre de la collection Ressources Informatiques PHP 8 - Développez un site web dynamique et interactif (2e édition) Extrait du résumé : Ce livre sur PHP 8 (en version 8. 2 au moment de l'écriture) s'adresse aux concepteurs et développeurs qui souhaitent utiliser PHP pour développer un site web dynamique et interactif... Un livre de la collection Expert IT WordPress - Développez des thèmes avancés avec PHP (théorie, TP, ressources) (5e édition) Extrait du résumé : Ce livre sur WordPress (en version 6. 1. 1 au moment de l'écriture) s'adresse aux développeurs professionnels, autodidactes et passionnés ayant des connaissances en PHP. Il permet de comprendre les rouages de ce CMS et d'acquérir une maîtrise du développement d'une extension simple, de thèmes avancés en PHP ainsi que de thèmes basés sur des blocs, en suivant un apprentissage progressif à travers des TP complets...