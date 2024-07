Plongez dans l'univers poétique, féerique et magique de L'Oracle des femmes et des animaux de pouvoir, qui vous apportera sérénité, bienveillance et puissance. Inspiré de la tradition chamanique et empreint de la sagesse des animaux, il vous permettra de prendre soin, tout en douceur, de votre sensibilité, de votre part féminine et mettra en lumière la belle personne que vous êtes. Il sera votre compagnon, votre ami, celui qui vous tient la main pour vous aider dans les différentes étapes de votre vie.