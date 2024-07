Jouer en français. 4 jeux pour s'approprier les notions littéraires

Un coffret de jeux pour réviser le vocabulaire du cours de français avec plaisir Très simple d'utilisation, le coffret contient quatre jeux pour s'approprier le vocabulaire du texte littéraire, réviser les figures de style, travailler sa culture littéraire, revoir les genres et les registres au programme de français, de la 6 à la 3 . L'intrus Les élèves doivent chercher des mots-clés permettant de faire deviner un terme littéraire, et démasquer l'intrus qui s'est glissé parmi eux. Jeu des 7 familles Les élèves doivent réunir toutes les cartes constituant une même famille (les genres et sous-genres littéraires, les registres, la poésie, le roman, le théâtre, l'argumentation, le livre). Tête de litote Les élèves reçoivent une carte dont ils ignorent le contenu. Ils doivent poser les bonnes questions pour deviner la figure de style qui y est inscrite. En 3 mots ou presque En équipes, les joueurs doivent trouver un auteur, une oeuvre ou un personnage à partir des indices qui leur sont donnés. Pourquoi jouer en classe avec notre coffret ? Les jeux en classe permettent l'acquisition de savoirs et de compétences par les élèves de manière ludique. Ils créent une émulation stimulante au sein de la classe. Ils dédramatisent les exercices : les élèves sont plus motivés et reprennent confiance en eux. Comment utiliser le coffret Jouer en français ? Le coffret de jeux Jouer en français – Les notions littéraires s'utilise comme un outil de révision et de consolidation du vocabulaire propre au cours de français. Regroupés en îlots, les élèves travaillent autour de chaque jeu. Le coffret peut s'utiliser en combinaison de Jouer en français – 4 jeux afin de travailler dans une même séance terminologie du cours de français et étude de la langue. Différents niveaux de difficultés et variantes sont proposés pour s'adapter à toutes les classes de la 6e à la 3e. Ce que contient le coffret : Un livret pédagogique, 4 cartes contenant les règles du jeu simplifié, 388 cartes de jeu, 1 dé à douze face, 6 chevalets, 2 sabliers.