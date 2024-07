Police et savoirs (XVIIe-XXIe siècles)

Faire la police, le policier, se policer : la déclinaison du terme " police " le montre, ce dernier ne saurait seulement être entendu au sens institutionnel, mais aussi à travers ses nombreux systèmes signifiants. Ce volume réunit ainsi des contributions qui s'essayent à cette prospection : peut-on faire jouer cette idée de " police " comme opérateur de savoir ? Des ordonnances de La Reynie, premier lieutenant général de la police sous Louis XIV, à la fiction française contemporaine, en passant par des auteurs comme Bertereau, Sade, Potocki, Balzac ou Konaté, comment la police peut faire oeuvre de machine à produire du sens ? Parce que la police est autorité et régulation, elle repose sur des constellations de symboles, de conventions, de modalités poétiques : la police peut être pensée, aussi bien dans la vie urbaine que dans la fiction littéraire ou encore dans ses modalités de constitution historique. La police est alors production signifiante, créatrice d'énoncés et de symboles. On peut aussi faire du " policier " une force de structuration textuelle et d'ordre systémique. Enfin, le policier est un régime d'enquête, de détection et de lecture. C'est par ces trois empans que les contributions de ce volume se saisissent de la question du " policier " pour en éprouver les possibilités interprétatives et créatrices de sens.