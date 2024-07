SVT 2e L'essentiel. Edition 2024

Pour réviser rapidement, s'entraîner, se tester et donc progresser tout au long de l'année, cet ouvrage de conception simple mais efficace, vous accompagnera tout au long de l'année. Il vous propose : - 3 vitesses de révision : révision par mots clés, révision flash en une page et révision approfondie sur plusieurs pages, - des schémas de synthèse ou des cartes mentales associés aux révisions flash pour ancrer le cours de manière visuelle, - des cours en vidéo disponibles sur la chaîne Mathrix pour aller plus loin, - des exercices de difficulté croissante pour vous entraîner et vous tester, - des fiches méthodes associées aux exercices pour vous guider, - des corrigés enrichis de curseurs de notation pour vous positionner.