Agrégation de lettres - Littérature générale et comparée. Nouveau thème, Edition 2025-2026

Ce manuel propose un éclairage complet sur la question de littérature comparée au programme de l'agrégation de Lettres Modernes 2025-2026 : Poésies américaines : peuples, langues et mémoires. Une première partie pose les problématiques et les enjeux soulevés par la question et vous permettra de situer les oeuvres dans l'histoire littéraire et théorique. Chaque oeuvre est ensuite présentée en lien étroit avec la question au programme à travers des analyses précises qui vous donneront la possibilité de cerner la spécificité de chacune des oeuvres. Pour vous aider dans votre préparation aux épreuves écrite et orale, chaque partie est complétée par des pistes de réflexion développées, destinées à nourrir des commentaires ou des explications de texte. Par la richesse et le sérieux de son contenu, cet ouvrage constitue une aide précieuse à la préparation à l'agrégation de Lettres. Natalie Reniers-Cossart (coordinatrice du volume), Docteur en littérature et agrégée de Lettres Modernes, enseigne la littérature en Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles au lycée Saint-Jean de Douai et la culture générale à Intégrale Paris. Elle collabore avec les éditions Ellipses depuis plusieurs années.