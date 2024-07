Piloter votre projet. Outils et bonnes pratiques du management de projet, 2e édition

Cet ouvrage a pour objectif de présenter l'environnement et les outils de la gestion de projet afin de vous permettre de piloter et non de subir votre projet. - Qu'est-ce qu'un projet ? - Quel est le rôle du chef de projet ? - Comment organiser et piloter son projet ? Très opérationnel, il est structuré comme un guide, étape par étape, qui vous accompagnera tout au long des différentes phases du projet et vous permettra de : - Clarifier les besoins et les attentes de votre client - Cadrer le projet (sa finalité, ses objectifs, ses contraintes...) - Décomposer le travail à réaliser et définir les responsabilités - Initier et piloter le planning, le budget et les risques - Mesurer la performance du projet et l'atteinte des objectifs Il a ainsi été conçu pour faciliter l'appropriation des techniques et outils grâce à : - Une étude de cas " fil rouge " détaillée et de nombreux conseils - Une présentation visuelle, riche de graphes et figures pour illustrer les concepts et pratiques Isabelle Laurent Collin est Présidente d'ILC Consulting, cabinet d'expertise en Management de projet et Management des risques et professeure associée à Excelia Business School. Quentin Laurent, consultant au sein de l'entreprise MiGSO-PCUBED, est un expert dans la planification et le suivi de l'exécution des projets. Engagés au sein du PMI® (Project Management Institute), tous les deux sont certifiés PMP® (Project Management Professional), Quentin Laurent est aussi certifié PMI-SP® (Scheduling Professional).