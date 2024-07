TASCHEN présente Lost + Found and Good News, publications les plus récentes, et ultimes, de l'artiste David LaChapelle. Ces livres constituent le quatrième et le cinquième tombes de l'anthologie qui a commencé en 1996 avec LaChapelle Land et s'est poursuivie avec Hotel LaChapelle (1999) et Heaven to Hell (2006). Good News retrace la renaissance créative de David LaChapelle, qui s'abandonne à une méditation visuelle sur la mortalité et s'aventure au-delà du monde matériel en quête d'un paradis. Cette collection monumentale d'images compose un nouvel ensemble d'oeuvres aussi sublimes que saisissantes qui tentent de photographier ce qui ne peut pas l'être - le chapitre final de l'histoire de LaChapelle et de cette série qui a fasciné une génération de lecteurs dans le monde. Good News comprend : Pamela Anderson, Lana Del Rey, Sharon Gault, Janet Jackson, Michael Jackson, Paris Jackson, David LaChapelle, Amanda Lepore, Miriam Makeba, Sergei Polunin, Tupac Shakur, Elizabeth Taylor et bien d'autres Lost + Found et Good News sont vendus séparément.