L’essentiel de la biologie cellulaire. Rappels de cours, exercices et QCM corrigés

La collection PASS - Licence santé propose des outils indispensables pour évaluer ses connaissances et son degré de compréhension des cours pour toutes les nouvelles matières de la PASS et de la LAS : - Préparer les épreuves du nouveau concours ; - Réviser régulièrement les notions fondamentales du cours et évaluer ses connaissances ; - Compléter et améliorer ses révisions grâce à des entraînements complets. L'essentiel de la biologie cellulaire est organisé en une douzaine de sujets abordés en PASS. Chaque chapitre se compose d'un rappel de cours avec illustrations, d'une fiche de synthèse, de QCM et d'exercices corrigés. Avec ses 300 QCM commentés et ses exercices de réflexion fondés sur les méthodes d'étude fréquemment utilisées en biologie cellulaire, cet ouvrage aidera les étudiants à réviser régulièrement pour acquérir un socle de connaissances fondamentales et se préparer aux épreuves permettant l'accès aux études de santé. L'ouvrage s'adresse aux étudiants de PASS et sera également très utile aux étudiants des licences avec l'option " Accès Santé " (L. AS).