Mektoub - Cahier pour apprendre à écrire en arabe. Avec fichiers audio, 3e édition

Ouvrage en couleur, ce cahier permet à tout apprenant de s'initier au système d'écriture arabe. Lorsque l'on écrit une lettre de l'alphabet, le but à atteindre est l'harmonie de la forme associée à la rigueur du trait. Il s'agit, en effet, de concilier les règles de l'écriture arabe avec la beauté du geste, afin d'obtenir de belles lettres bien formées. L'apprenti calligraphe peut, dans un premier temps, s'entraîner à écrire en suivant le tracé des lettres en rouge. La répétition des lettres permet de les fixer dans la mémoire visuelle et gestuelle. Grâce aux couleurs, il apprendra d'emblée à écrire les lettres de l'alphabet au sein de mots fréquents et d'expressions courantes de la langue arabe, accompagnés de leur transcription phonétique pour en faciliter la prononciation et de leur traduction pour en donner la signification. De nombreux exercices permettent d'apprendre rapidement et efficacement à écrire et à distinguer les différentes graphies mais aussi d'assimiler les règles implicites de la morphologie arabe. Ce cahier est un excellent outil pour une première initiation à l'art de l'écriture arabe. Le plus en fin d'ouvrage : un lexique récapitulatif des mots cités dans le cahier suivant leur ordre d'apparition Nouveauté de cette 3e édition : des enregistrements audio qui permettent de se familiariser aux sons de la langue tout en apprenant à écrire les lettres.