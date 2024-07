Mathématiques CP Mes mini-fichiers MHM. Edition 2024

Les nouveaux mini-fichiers MHM CP enrichis Le contenu de la pochette : - 10 mini-fichiers + 1 cahier de Leçons avec des petites vidéos accessibles via QR code pour une utilisation à la maison ! + 1 cahier de Stratégies en résolution de problèmes et en calcul mental pour conduire à l'autonomie. + 1 livret : "Les maths, ça m'éclate ! " : sudokus, énigmes, carrés magiques... Pour voir un extrait de la version numérique : https : //biblio. nathan. fr/demo/9782095037598/ MHM fait peau neuve pour la rentrée en CP Nicolas Pinel, fidèle à sa volonté de répondre aux besoins des enseignants, a préparé une nouvelle édition de MHM. Cette nouvelle édition intègre ainsi les retours des utilisateurs de MHM. Elle conserve : les 4 temps ritualisés de la séance des mini-fichiers attrayants avec les exercices historiques (pyramide, billard, quadrillo,...) des activités motivantes (manipulations, jeux, boite à énigmes, chrono'maths) Avec en plus : des mini-fichiers sur tous les domaines d'enseignement des exercices plus variés un guide pédagogique plus précis et détaillé, enrichi de diaporamas un accompagnement des parents à la maison avec des fiches d'aides aux devoirs Et toujours le meilleur de MHM : un enseignement explicite et des situations ancrées sur la manipulation et le jeu pour donner le gout des maths !